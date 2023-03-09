В два раза выросло число квартир в продаже от собственников в Красноярске

На вторичном рынке Красноярского края доля квартир в продаже от собственников за год выросла в два раза. При этом каждая десятая квартира в регионе продается напрямую от владельца, приводит данные «Циан.Аналитика». «Около 17-18% квартир на вторичном рынке Красноярского края опубликованы на Циан напрямую от владельцев», - комментируют аналитики.

В Новосибирской области при этом обратная ситуация. «Чаще всего в Новосибирске реализуется жилье риелтором или агентством, только 5% вариантов напрямую от собственников», - приводят данные эксперты.

Риелторы также выяснили, что продажи от собственников или агентства напрямую отражаются на ценообразовании и сроках продажи. В среднем по городам-миллионникам жилье от собственников – на 3% дороже квартир от агентов (127,3 тыс. р. и 123,7 тыс. р). Самая высокая наценка среди регионов России в Новосибирске (12%) и Волгограде (10%)», - говорится в сообщении. Риэлтеры объясняют большую стоимость квадратного метра жилья от собственника двумя факторами: меньшим опытом у собственников в части оценки реальной стоимости жилья и структурой предложения - объекты от собственников в среднем меньше по площади, чем варианты от агентов.

В Красноярске цены на жилье от собственников на 5% дороже, чем от агентств, в Омске на 7%. В целом средняя стоимость квартиры в продаже от собственников по городам-миллионникам России составила 6,75 млн руб. – это на 120 тыс. больше, чем по квартирам от риелторов (6,63 млн).

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Лолита Белова