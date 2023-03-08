Помощник Шольца по экономическим вопросам назвал огромным стрессом отказ от российского газа

Помощник канцлера Германии по экономическим вопросам Йорг Кукис заявил, что решение отказаться от импорта газа из России было огромным стрессом для Германии. По его словам, заменить российский энергоноситель оказалось очень сложно.

«Нет, это было огромным стрессом. Более половины объемов приходилось на Германию, поэтому очевидно, что заменить это было очень сложно»,— сказал Йорг Кукис на международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне (цитата по «РИА Новости»).

Германия полностью отказалась от поставок газа из России сентябре 2022 года. Страна заместила российский экспорт трубопроводным газом из Норвегии и Нидерландов, поставками СПГ и угля, писал Bloomberg. По оценке Немецкого института экономических исследований, трансформация энергетического рынка Германии на фоне санкций обошлась в €100 млрд.

Об отказе Германии от российских энергоресурсов — в материале «Ъ» «Германия стала покупателем СПГ».

Олеся Павленко