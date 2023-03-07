В Краснодаре будут судить жителя Туапсинского района за смерть коллеги

В суд Краснодара направлено уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением на жителя Туапсинского района, который до смерти избил соседа и повторно управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

41-летний житель Туапсинского района снимал комнату в одном из домов на улице Одесской в Краснодаре. В ночь на 18 ноября 2022 года он зашел к 36-летнему коллеге из Брюховецкого района, который арендовал комнату по соседству, и увидел, что он пьет алкоголь. Из-за этого мужчина начал высказывать ему претензии, поскольку утром они должны были вместе идти на работу. Во время конфликта мужчина ударил его руками по лицу и ножом в бедро, повредив артерию. От полученных травм его коллега скончался на месте.

После этого житель Туапсинского района скрылся, но уже 23 ноября 2022 года его задержали. В ходе расследования оперативники установили, что в 2019 году мужчину осудили в Туапсе за управление автомобилем в состоянии опьянения. В ноябре 2021 года его снова задержали в состоянии опьянения за рулем.

На мужчину завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), и повторное управление автомобилем в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 264.1 УК РФ). На период следствия его заключили под стражу. Теперь уголовное дело направлено в суд.

Татьяна Ручкина

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