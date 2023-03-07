Цены на авиабилеты в Сочи вырастут в пять раз на майские праздники

Стоимость перелета на юг России существенно увеличится к концу апреля. Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчан прогнозирует рост цен на авиабилеты из Москвы в Сочи и обратно до 40 тыс. руб. в разгар майских праздников. Об этом он сообщил изданию TourDom.

Туроператоры уже фиксируют повышение в сравнении с данными двухмесячной давности. Если в начале года билет из Москвы в Сочи и обратно стоил 8 тыс. руб., то сегодня купить его ниже 17 тыс. не получится. С багажом и вовсе придется заплатить более 20 тыс. руб.

По словам господина Мкртчана, у этого явления есть как положительные, так и отрицательные стороны. Из хорошего — это стимулирует туристов покупать билеты за полгода до поездки. С другой стороны — клиенты, которые хотели бы приобрести билеты в последний момент, теряют возможность путешествовать из-за высоких цен, резюмирует вице-президент АТА.

Георгий Ефименко

Читайте нас в Telegram

Екатерина Мухамедова