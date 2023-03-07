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Глава Севастополя назвал ложью информацию о взрыве в районе аэродрома

В Севастополе начали распространять информацию о взрыве в районе аэродрома. Глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале отметил, что она не соответствует действительности.

«В пабликах опять пишут о каком-то взрыве. Это ложь. На внешнем рейде идет тренировка корабельных расчетов. В городе все спокойно»,— отметил Михаил Развожаев.

Ранее назвали фейком информацию о введении на территории Крыма комендантского часа, а также ограничении на продажи алкоголя. В украинских пабликах также сообщают, что на территории республики якобы вводится контроль за распределением продуктов.

Татьяна Ручкина

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