Переработку отходов на полигоне «Терра-Н» в Новороссийске увеличат после реконструкции на 50%

После реконструкции мусорного полигона компании «Терра-Н» в Новороссийске переработка отходов увеличится в 1,5 раза. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на замдиректора ООО «Терра-Н» Станислава Петрухина.

«В год примерно 70 тыс. тонн будет переработано в технический грунт. Это грунт, например, который можно использовать для дорожного покрытия. <…> Это примерно наполовину уменьшит тот объем, который поступает на карты (территории)»,— отметил Станислав Петрухин.

По его словам, общая территория и мощность полигона в 160 тыс. тонн отходов в год сохранится. На нем также введут в эксплуатацию комплексы по переработке органики и очистные сооружения, сделают дорожное покрытие и проведут другие мероприятия.

Полигон «Терра-Н» находится в урочище горы Щелба. Он принимает мусор из Новороссийска и Геленджика. Как отмечали власти Новороссийска, сейчас альтернативы мусорному полигону нет. По разработанной компанией «Терра-Н» инвестпрограмме модернизация полигона обойдется в 220 млн руб. Завершить работы планируется до конца 2023 года.

Татьяна Ручкина

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