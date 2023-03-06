В Новороссийске задержали партию осушителей с хладоном, разрушающим озоновый слой

Новороссийские таможенники пресекли попытку ввоза на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) партии холодильного оборудования, содержащей хладон R-134А, который является веществом, разрушающим озоновый слой. Об этом сообщила пресс-служба Южного таможенного управления.

Товар в контейнерах прибыл в Новороссийск из Турции. В РФ такие товары ввозят в соответствии с перечнем стратегически важных товаров и при наличии соответствующих разрешений. У импортера такие документы на груз отсутствовали.

В общей сложности контрабандисты собирались переместить через границу 45 осушителей с опасным веществом на сумму 25 млн руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда опасных веществ).

Анастасия Донскова

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