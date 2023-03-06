Факт подготовки экоактивисткой убийства главы Красноармейского района не подтвердился

Сотрудники полиции вынесли решение об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению мужчины, который обвинил экоактивистку Наталью Гаряеву в подготовке заказного убийства главы Красноармейского района Юрия Васина. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«По заявлению гражданина, сотрудниками полиции проводилась проверка. Факт не подтвердился, вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела»,— отметили в ведомстве.

Как следует из Постановления ОМВД России по Красноармейскому району (имеется в распоряжении редакции), также сотрудники полиции отказались возбуждать уголовное дело в отношении заявителя из-за распространения клеветы в адрес Натальи Гаряевой. В его действиях полицейские не установили состава преступления. Кроме того, местонахождение мужчины неизвестно правоохранителям, так как он уехал в Томск, говорится в Постановлении.

В январе текущего года на экоактивистку Наталью Гаряеву, выступающую за закрытие свалки в станице Полтавской, приезжий из Томска написал заявление в полицию, обвинив ее в подготовке убийства главы района. Госпожа Гаряева, как сообщил полиции мужчина, передала ему 350 тыс. руб. за совершение преступления.

Мусорный полигон расположен в одном километре от станицы Полтавской. Свалка была создана в 1992 году. На сегодняшний день сюда свозят отходы из Красноармейского, Крымского и Славянского районов. Проблемы полигона обсуждаются с конца 2021 года.

В октябре 2022 года председатель инициативной группы по закрытию свалки в станице Полтавской в Краснодарском крае Андрей Гаряев покончил с собой.

Тат Гаспарян

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