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В Сочи ввели новые правила строительства школ и больниц

В Сочи завтра, 7 марта, выступают в силу обновленные нормативы градостроительного проектирования. Об этом сообщает пресс-служба администрации  города. 

По словам директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Дмитрия Литвинца,  при формировании земельных участков под строительство школы, детского сада, спортивного объекта или учреждения здравоохранения площадь участка увеличена по отношению к проектируемому зданию. Согласно новому документу, максимальный процент застройки участка не должен превышать 65%. 

Кроме того, предусмотрены изменения норм расчета обеспеченности образовательными организациями на 1 тыс. человек, исходя из количества жителей определенного возраста. Ранее норматив рассчитывался на 1 тыс. человек без привязки к возрастному составу населения. Изменения внесены в новый Генеральный план, разработанный по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. 

Ранее сообщалось, что в Сочи возводят семь школ и детских садов. К концу 2023 года в стадии строительства будут находиться около 20 социальных объектов.

Екатерина Мухамедова

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