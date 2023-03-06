В Сочи ввели новые правила строительства школ и больниц

В Сочи завтра, 7 марта, выступают в силу обновленные нормативы градостроительного проектирования. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По словам директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Дмитрия Литвинца, при формировании земельных участков под строительство школы, детского сада, спортивного объекта или учреждения здравоохранения площадь участка увеличена по отношению к проектируемому зданию. Согласно новому документу, максимальный процент застройки участка не должен превышать 65%.

Кроме того, предусмотрены изменения норм расчета обеспеченности образовательными организациями на 1 тыс. человек, исходя из количества жителей определенного возраста. Ранее норматив рассчитывался на 1 тыс. человек без привязки к возрастному составу населения. Изменения внесены в новый Генеральный план, разработанный по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Ранее сообщалось, что в Сочи возводят семь школ и детских садов. К концу 2023 года в стадии строительства будут находиться около 20 социальных объектов.

Екатерина Мухамедова