На Красной Поляне перекрыли часть горнолыжных трасс из-за непогоды

Пешеходные и горнолыжные трассы на курорте «Красная Поляна» перекрыли из-за погодных условий. Об этом сообщает официальный Telegram-канал курорта.

Перекрыты в частности две трассы Gorky Fly и канатная дорога «Вершина». Главная причина — затяжной дождь на отметках ниже 1500 метров.

В свою очередь остались открытыми трассы: Учебная, Первый шаг, Звездная, Старт Чемпиона.

«Администрация курорта не несет ответственность за гостей, покинувших зону маркированных трасс»,— отмечает пресс-служба курорта.

Олег Исаев

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