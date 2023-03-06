Краевой вице-премьер и замглавы минтербеза отправились в Северодонецк

Вице-премьер Пермского края Александр Борисов и заместитель главы краевого минтербеза Альберт Марданов командированы в Северодонецк (Луганская область). «Поехали для решения текущих задач в рамках соглашения о восстановлении города, которое было заключено летом 2022 года. Командировка краткосрочная»,— сообщил порталу Ura.ru источник, знакомый с ситуацией.

Ранее в Северодонецк уехал замминистра агропромышленного комплекса Пермского края Юрий Крестьянников, занявший должность первого заместителя главы администрации Северодонецка. В начале марта 2023 года в Северодонецк отправился начальник инспекции Госжилнадзора Пермского края Александр Евсюков.