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Житель Удмуртии предстанет перед судом за размещение порнографии на странице своей девушки в соцсети

В Удмуртии перед судом предстанет 34-летний житель села Италмас. Мужчину обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни, а также в изготовлении и обороте порнографии (ч. 1 ст. 137 УК РФ, ч. 1 ст. 242 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в декабре прошлого года мужчина воспользовался телефоном своей девушки, чтобы зайти на ее страницу в соцсети. Затем он разместил фотографии порнографического характера, а также сведения о частной жизни. Согласия девушки при этом он не спросил.

В рамках расследования проведены экспертизы, а также допрошены свидетели и потерпевшая. Свою вину обвиняемый признал. В скором времени мужчина предстанет перед судом.

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