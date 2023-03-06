Житель Удмуртии предстанет перед судом за размещение порнографии на странице своей девушки в соцсети

В Удмуртии перед судом предстанет 34-летний житель села Италмас. Мужчину обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни, а также в изготовлении и обороте порнографии (ч. 1 ст. 137 УК РФ, ч. 1 ст. 242 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в декабре прошлого года мужчина воспользовался телефоном своей девушки, чтобы зайти на ее страницу в соцсети. Затем он разместил фотографии порнографического характера, а также сведения о частной жизни. Согласия девушки при этом он не спросил.

В рамках расследования проведены экспертизы, а также допрошены свидетели и потерпевшая. Свою вину обвиняемый признал. В скором времени мужчина предстанет перед судом.