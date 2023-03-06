Крупнейшие банки на рынке кредитов для малого и среднего бизнеса по итогам 2022 года

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|Название
|Объемы выдачи (млрд руб.)
|Изм. за год (%)
|Портфель (млрд руб.)
|Изм. за год (%)
|Сбербанк
|3374,7
|13,8
|4303,7
|47,3
|Альфа-банк
|980,7
|-8,7
|353,8
|52,5
|Россельхозбанк
|295,3
|7,9
|313,3
|-1,8
|Промсвязьбанк
|292,9
|17,9
|267,3
|25,4
|Росбанк
|112,1
|-13,0
|38,4
|-9,5
|«Ак Барс»
|86,8
|23,2
|73,2
|7,7
|«Центр-Инвест»
|74,2
|-14,3
|31,8
|1,3
|РНКБ
|67,9
|29,7
|49,8
|22,0
|ТКБ
|64,1
|66,1
|44,9
|35,4
|«Уралсиб»
|51,7
|-0,0
|23,1
|18,7
|«Кубань Кредит»
|42,7
|-2,0
|44,6
|-4,2
|Примсоцбанк
|39,7
|59,6
|51,2
|22,1
|«Левобережный»
|38,9
|11,8
|20,4
|8,6
|Челиндбанк
|33,3
|-3,9
|8,1
|-16,5
|Металлинвестбанк
|31,9
|-23,5
|25,8
|4,3
|НБД-банк
|31,0
|-15,8
|12,8
|-9,7
|МСП-банк
|30,9
|-50,9
|53,7
|-15,6
|СМП-банк
|30,2
|10,0
|40,6
|7,4
|Азиатско-Тихоокеанский банк
|25,9
|116,6
|19,3
|72,7
|Генбанк
|22,7
|19,6
|7,1
|22,7