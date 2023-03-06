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Коммерсантъ FM
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Крупнейшие банки на рынке кредитов для малого и среднего бизнеса по итогам 2022 года

Название Объемы выдачи (млрд руб.) Изм. за год (%) Портфель (млрд руб.) Изм. за год (%)
Сбербанк 3374,7 13,8 4303,7 47,3
Альфа-банк 980,7 -8,7 353,8 52,5
Россельхозбанк 295,3 7,9 313,3 -1,8
Промсвязьбанк 292,9 17,9 267,3 25,4
Росбанк 112,1 -13,0 38,4 -9,5
«Ак Барс» 86,8 23,2 73,2 7,7
«Центр-Инвест» 74,2 -14,3 31,8 1,3
РНКБ 67,9 29,7 49,8 22,0
ТКБ 64,1 66,1 44,9 35,4
«Уралсиб» 51,7 -0,0 23,1 18,7
«Кубань Кредит» 42,7 -2,0 44,6 -4,2
Примсоцбанк 39,7 59,6 51,2 22,1
«Левобережный» 38,9 11,8 20,4 8,6
Челиндбанк 33,3 -3,9 8,1 -16,5
Металлинвестбанк 31,9 -23,5 25,8 4,3
НБД-банк 31,0 -15,8 12,8 -9,7
МСП-банк 30,9 -50,9 53,7 -15,6
СМП-банк 30,2 10,0 40,6 7,4
Азиатско-Тихоокеанский банк 25,9 116,6 19,3 72,7
Генбанк 22,7 19,6 7,1 22,7

По данным «Эксперт РА».

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