Крупнейшие банки на рынке кредитов для малого и среднего бизнеса по итогам 2022 года

Название Объемы выдачи (млрд руб.) Изм. за год (%) Портфель (млрд руб.) Изм. за год (%) Сбербанк 3374,7 13,8 4303,7 47,3 Альфа-банк 980,7 -8,7 353,8 52,5 Россельхозбанк 295,3 7,9 313,3 -1,8 Промсвязьбанк 292,9 17,9 267,3 25,4 Росбанк 112,1 -13,0 38,4 -9,5 «Ак Барс» 86,8 23,2 73,2 7,7 «Центр-Инвест» 74,2 -14,3 31,8 1,3 РНКБ 67,9 29,7 49,8 22,0 ТКБ 64,1 66,1 44,9 35,4 «Уралсиб» 51,7 -0,0 23,1 18,7 «Кубань Кредит» 42,7 -2,0 44,6 -4,2 Примсоцбанк 39,7 59,6 51,2 22,1 «Левобережный» 38,9 11,8 20,4 8,6 Челиндбанк 33,3 -3,9 8,1 -16,5 Металлинвестбанк 31,9 -23,5 25,8 4,3 НБД-банк 31,0 -15,8 12,8 -9,7 МСП-банк 30,9 -50,9 53,7 -15,6 СМП-банк 30,2 10,0 40,6 7,4 Азиатско-Тихоокеанский банк 25,9 116,6 19,3 72,7 Генбанк 22,7 19,6 7,1 22,7