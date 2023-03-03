Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мэр Краснодара поручил ресурсоснабжающим компаниям ликвидировать ямы на дорогах

Глава Краснодара Евгений Наумов поручил ресурсоснабжающим организациям решить проблему оставленных на долгое время разрытий после работ на коммуникациях. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Ямы, которые остаются после работ на длительное время,— беда, которую надо решать. Складывается впечатление, что вы даже понятия не имеете, что происходит у вас под носом. Должна быть ответственность. Вы несете ответственность не только за комфорт краснодарцев, но и за их безопасность»,— отметил Евгений Наумов.

С начала года ресурсоснабжающим организациям выдали разрешения на проведение 164 аварийных и 68 плановых земляных работ. При этом остаются еще незакрытые с прошлого года выданные ордера. Мэр Краснодара поручил исправить ситуацию до 1 мая.

Замглавы Владимир Архипов задал руководителям организаций вопрос о том, почему на ремонтируемых участках почти никто не ставит ограждающие знаки и не перекрывает их лентами. Он также подчеркнул, что компании всегда получают данные о планируемых дорожных работах. До начала ремонта рекомендуется обследовать и отремонтировать все коммуникации, попадающие в эти зоны.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...