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Дом больших перемен

Группа компаний «ПЗСП» объявляет о старте продаж нового проекта – клубного дома комфорт-класса «Дом Учителя» на улице Героев Хасана, 87

Группа компаний «ПЗСП» в тандеме с девелоперской компанией «Уран» приступила к реализации очередного строительного проекта в Перми.

«Дом Учителя» на ул. Героев Хасана, 87 – концептуальный дом клубного формата.

«Принято считать, что клубный дом – это особая, элитная недвижимость. Мы решили выйти за рамки этого стереотипа и создать клубный дом комфорт-класса с ценами, которые будут доступны для большинства людей, задумывающихся о покупке квартир.

«Дом Учителя» – это монолитно-каркасный дом на 10 этажей и всего 72 квартиры, 13 планировочных решений и два типа отделки, а также закрытый, безопасный двор без машин, вся необходимая инфраструктура в шаговой доступности и школа буквально под окнами. Отсюда, кстати, появилось название «Дом Учителя», которое подчеркивает его территориальное расположение, – рассказывает директор девелоперской компании «Уран» Владимир Яцук.

Название «Дом Учителя» будет обыграно необычной графикой фасада дома. Его украсит живописное полотно-мурал, выполненное в современном, урбанистическом стиле. Новый дом от группы компаний «ПЗСП» станет яркой, стильной и заметной точкой на фоне типовой застройки на улице Героев Хасана. Таким образом, «Дом Учителя» уже своим внешним видом будет создавать жильцам хорошее настроение и задавать настрой на перемены.

Особенность и преимущество «Дома Учителя» – близкое соседство со средней общеобразовательной школой №94. Безусловно, это наложило ряд требований к проекту. По словам Владимира Яцука, все необходимые согласования пройдены, ограничения учтены: «Можно не сомневаться, что баланс интересов будет соблюден, застройщик со всем уважением и вниманием отнесется не только к жильцам «Дома Учителя», но и к соседям. Об этом говорит репутация и надежность группы компаний «ПЗСП», а также высокий рейтинг (5 баллов из 5 возможных) в Едином реестре застройщиков (ЕРЗ)».

По мнению застройщика, то, что на первый взгляд кажется ограничением – например, запрет на продажу алкоголя в коммерции дома из-за близости к социальному объекту, на поверку оказывается преимуществом: дом не будет привлекать внимание посторонних людей, а родителям не нужно будет беспокоиться за детей. Особенно по пути в школу, ведь она находится буквально под окнами «Дома Учителя».

Мы любим перемены, когда они делают нашу жизнь лучше. Мы радовались переменам в школе, а большая перемена была настоящим праздником и дарила яркие эмоции и счастье. Мы уверены, что покупка квартиры в «Доме Учителя» приведет к большим, хорошим переменам в жизни каждого человека и семьи.

Для учителей мы предусмотрели программу лояльности и специальные цены на покупку квартир, чтобы они могли радоваться и ждать перемен так же, как их ученики.

Подробно изучить все детали строящегося дома, ознакомиться с условиями покупки, забронировать квартиру можно на сайте проекта: дом-учителя.рф или получить консультацию по телефону в отделе продаж:
+7 (342) 214-57-56.

Офисы продаж:

- г. Пермь ул. Екатерининская, 177а (Дом «Дипломат»)
- Мобильный офис: г. Пермь ул. Куйбышева, 135 «Красное яблоко»

- Офис продаж АО «ПЗСП»: г. Пермь, ул Докучаева, 31, офис 15

Застройщик: ООО «СЗ «Дом Учителя». Проектная декларация на наш.дом.рф

ООО «Специализированный застройщик «Дом Учителя»

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