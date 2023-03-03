«Нас точно ждет бескомпромиссный футбол»

В пятницу вечером матчем «Факел»—«Химки» в Воронеже стартует 18-й тур чемпионата России по футболу. Остальные встречи пройдут в субботу и воскресенье. В турнирной таблице на первом месте идет «Зенит». «Спартак», который расположился на второй позиции, отстает на шесть очков. Все интриги предстоящего футбольного уикенда оценил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сколько раз мы слышали в прошлом году фразу «Зенит — чемпион!» Но сейчас все изменилось. Веры в то, что красно-белые смогут достать самый богатый клуб страны, стало больше. И не просто так коэффициент на чемпионство «Зенита» в «Лиге ставок» серьезно подсел. Если до нового года можно было взять победу Санкт-Петербурга в РПЛ за 5, то сейчас только за 3,5. Слишком уж хорош «Спартак» был в контрольных играх и кубковых матчах с «Локомотивом», где одержал две победы.

Даже главный тренер «Зенита» Сергей Семак уверят, что сейчас все начинается сначала: «Осталось 13 матчей в чемпионате. После такой паузы все начинается сначала. Сейчас сложно сказать, насколько какая команда будет выделяться на фоне остальных и насколько будет хватать стабильности, пока команды не вкатятся в сезон».

Возможно, Семак кокетничает, ведь «Зенит» слабее не стал и даже освободил место для новых легионеров, выдав российские паспорта бразильцам Малкому и Клаудиньо. В интернете этот поворот уже окрестили юридическим дублем.

Тем не менее желающих поставить на победу «Спартака» в РПЛ с коэффициентом 15 предостаточно. Комментатор Константин Генич зарядил на такой исход в «Лиге ставок» 10 тыс. руб. И этот «Спартак» действительно может дать бой кому угодно, уверен амбассадор букмекерской компании «Лига ставок», комментатор, телеведущий Евгений Евневич: «"Спартак" не даст нам заскучать во второй части чемпионата. И в первую очередь это именно та команда, которая может удивить. Не сильно верю я в "Ростов", "Динамо", ЦСКА. Тем более две последние команды далеко-далеко отстали. Тут две осечки "Зенита" — и все».

Свой первый матч красно-белые проведут в субботу на «Открытие Арене» против «Урала», и, конечно, фаворит здесь московский клуб. Коэффициент хозяев на победу в «Лиге ставок» 1,6, победа «Урала» идет за 5,4. «Зенит» также играет дома с «Пари Нижний Новгород», и здесь разброс коэффициентов вообще сумасшедший: 1,21 на хозяев и 13 на победу гостей.

Но особую перчинку субботним матчам тура придает противостояние «Ростова» и «Локомотива». Артем Дзюба выйдет на поле против команды Валерия Карпина, который по совместительству еще и наставник сборной страны. Конфликт Дзюбы и Карпина уже стал притчей во языцех. А тут еще футболист дал интервью перед игрой в Ростове и высказался в адрес сборной достаточно жестко: «Зовут всех подряд, они еще не выигрывают и потом говорят: "Не, ну это товарищеская игра, что-то мы там это…" Меня вот это злит».

С таким настроем Дзюба вполне может огорчить «Ростов», хотя фаворитом в этом противостоянии «Лига ставок» считает хозяев с коэффициентом на победу 2,21. Победа «Локомотива» идет за 3,35.

В матче, с которого начинается тур, своя подоплека. «Факел» и «Химки» могут покинуть РПЛ, поэтому нас точно ждет бескомпромиссный футбол. Причем сумасшедшая поддержка, которая делает фаворитом хозяев, «Факелу» обеспечена, несмотря на тот факт, что Fan ID начал действовать, рассказал “Ъ FM” руководитель пресс-службы клуба Павел Горячев: «В ноябре журналисты говорили, что им будет больно прощаться с атмосферой воронежского стадиона, и они имели в виду, что после введения карты болельщика такого футбольного ажиотажа у нас уже не будет. Но как бы не так. Наш клуб реализовал уже более 10 тыс. абонементов. Вовсю продаются билеты, поэтому мы увидим на стадионе порядка 10-12 тыс. болельщиков на трибунах».

В воскресенье нас также ждет немало интриг. Самый яркий матч здесь, пожалуй, «Сочи»—ЦСКА. Первая официальная игра Курбана Бердыева, который сейчас возглавляет южан, и сразу против армейцев Владимира Федотова, который перешел в ЦСКА как раз из «Сочи». Конечно, красно-синие фавориты, зато коэффициент на победу хозяев в «Лиге ставок» весьма привлекательный — 3,4. Этот матч завершит программу 18-го тура.