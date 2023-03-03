Бизнес и власть обсудили парковки

Круглый стол делового клуба для предпринимателей, организатором которого выступило «Московское деловое собрание Юг» (МДС Юг), прошел в Краснодаре 28 февраля. Мероприятие было посвящено теме строительной отрасли.



По словам организаторов мероприятия, ключевая задача МДС Юг создать благоприятные условия для развития бизнеса. Президент общества Кирилл Демин отметил, что проведение круглых столов по различным актуальным для бизнес-сообщества темам помогает наладить взаимодействие предпринимателей и представителей власти.

«Хотелось бы, чтобы такие круглые столы мы проводили ежемесячно в рамках «Московского Делового собрания» для решения и налаживания отношений, в том числе с представителями власти. У нас в планах организовывать такие мероприятия и в других регионах», - сказал Кирилл Демин.

В ходе круглого стола и. о. директора департамента архитектуры и градостроительства Краснодара Кирилл Круглов напомнил, что летом 2022 года были утверждены новые нормативы градостроительного проектирования, а также внесены изменения в региональные нормативы. В частности, изменен подход к расчету количества парковочных мест. По словам Кирилла Круглова, на этот момент предпринимателям в первую очередь стоит обратить внимание при проектировании офиса или магазина.

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«Ранее число парковочных мест рассчитывали отдельно под каждый вид объекта. Из-за этого встречались случаи недобросовестного проектирования. Например, подсобные и технические помещения в последующем использовали как торговые. Поэтому мы пришли к тому, чтобы унифицировать расчет парковок. Теперь этот показатель рассчитывается от общей площади здания без деления на назначение помещений», - сказал Кирилл Круглов.

И. о. директора департамента архитектуры и градостроительства Краснодара добавил, что при рассмотрении проектов обращают внимание и на доступность парковочных мест. «Парковочные места должны быть с фасадной стороны здания, это касается офисов, магазинов. Если инвестор построил магазин, а парковку разместил сзади, то мы понимаем, что такая площадка, скорее всего, будет закрытой», - пояснил Кирилл Круглов.

Он напомнил и про дизайн-код для фасадов зданий. Внешний облик один из критериев, по которым архитектурный совет оценивает предлагаемые для реализации проекты.

Участие в круглом столе также принял начальник управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства города Артем Анацкий. Он поднял тему развития промышленных зон. В частности, обсудили перспективу расширения промышленного парка в восточной части города. Для этих целей предусмотрен участок площадью около 240 га в районе улиц Тихорецкой и Демуса.

«Сейчас вместе с краевой администрацией прорабатываем вопрос вовлечения в оборот этого земельного участка. Цель - размещение на нем промышленной зоны. После того как администрация Краснодарского края получит право управления и распоряжения данными земельными участками, будут рассмотрены алгоритмы реализации на них инвестиционных проектов», - прокомментировал Артем Анацкий.

«Московское деловое собрание» является межрегиональным бизнес-сообществом, объединяющим предпринимателей всей России: от Калининграда до Владивостока, а также бизнесменов ряда стран-партнеров: Китая, Казахстана, ОАЭ, Армении и других. Всего в ассоциации представлены свыше 100 компаний с годовым оборотом не менее 100 млн рублей каждая.

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