«Сбер» расширяет клиентуру

«Сбер» предложит свои услуги бизнесу в Крыму: он запускает эквайринг и начинает кредитовать юрлиц, пишет РБК. Эквайринговые комиссии для Крыма и Севастополя установлены на таком же уровне, как и для других регионов, — 1-2,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Расширится и сеть отделений на полуострове, рассказала “Ъ FM” глава пресс-службы «Сбера» Полина Тризонова: «Клиентские менеджеры банка будут выезжать к корпоративным клиентам для обслуживания. Но в ближайшие месяцы мы откроем на полуострове уже и первые офисы для всех категорий потребителей. На первом этапе предпринимателям будут доступны ключевые продукты банка, включая кредиты.

Новые клиенты "Сбера" смогут снимать наличные с банковской карты, а также вносить их на счета. Делать это можно через банкоматы организации, которые уже установлены и работают на полуострове, их 30. По мере открытия офисов в Крыму продуктовая линейка будет расширяться. Также "Сбер" продолжит разворачивать банкоматную сеть в этом регионе».

«Сбер» отказывался от работы в Крыму на протяжении восьми лет, объясняя это риском санкций. Но после попадания в черный список США он все же вышел на местный рынок. В январе кредитная организация привезла на полуостров первые банкоматы. Безналичные платежи в Крыму были развиты слабо. С приходом «Сбера» ситуация изменится, а сам он сможет заработать, уверена глава правления Национального платежного совета Алма Обаева:

«Население Крыма 2 млн, рынок обслуживания для розничного и малого бизнеса большой — никакая другая территория не располагает такими возможностями.

К тому же там нет "Яндекс.Такси", оплата налом или переводом. Один водитель из Иркутска сказал мне, что зарабатывает там летом 200 тыс. руб. в месяц. Умножаем это на количество таксистов и получаем, сколько "Сбер" заработает через эквайринг, если сделает оплату такси, каршеринг и прочие сервисы.

Что касается конкуренции, я бы не сказала, что там очень плотное покрытие. Промсвязьбанк пришел, но это довольно специфичная организация, и розничный сервис не был ее сильной стороной. Поэтому "Сбер" с его технологиями, приложениями, решениями, если он еще и доставку организует, может получить дополнительные доходы».

А местный бизнес с приходом «Сбера» надеется на снижение ставок и тарифов. Пока же на полуострове одни из худших условий, рассказал председатель Союза промышленников и предпринимателей Крыма Артем Евтушенко: «Основной пул, который держал весь рынок, это несколько банков. Они справлялись со своей задачей неплохо, но чувствовалось монопольное превосходство, когда условия диктовались.

Когда начали заходить новые кредитные организации, в частности, "Сбер", то во многих сферах стали давать какие-то послабления. Если говорить про эквайринг, то он у нас был самым дорогим в РФ. Кредиты были всегда на пару процентов выше, чем в среднем по стране. Что касается безналичных платежей, по ощущениям, мы серьезно отстаем. У нас довольно много торговых точек или сфер услуг, где вообще этого нет. И тут же распространена фраза "давайте переводом"».

По последним открытым данным, Сбербанк был крупнейшим эквайером в России и Европе. В 2021-м он обработал 27 млрд транзакций на $280 млрд. По итогам 2020-го он установил более 2 млн терминалов. Более поздние данные не раскрывались.

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Иван Корякин