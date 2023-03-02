В Ейском районе построят коллектор и сети водоотведения

В Ейском районе в 2023 году построят два новых объекта водоотведения: напорный канализационный коллектор в Ейске и сети водоотведения в поселке Краснофлотском. Работы пройдут в рамках краевой программы «Развитие ЖКХ». Сейчас по объектам определяют подрядчиков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Протяженность напорного канализационного коллектора составит более 1,5 км. Его построят для домов, расположенных рядом с берегом Таганрогского залива вблизи Азовского моря. При его возведении сохранят природный ландшафт и учтут влияние проводимых работ на окружающую среду.

Временно исполняющий обязанности министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник отметил, что после строительства коллектора к существующей системе централизованного водоотведения подключат 1070 жилых домов. В итоге свои бытовые условия смогут улучшить более 3,2 тыс. жителей.

В поселке Краснофлотском также построят сети водоотведения протяженностью более 2 км. К ним подключат шесть многоквартирных домов для детей-сирот и жителей поселка.

Татьяна Ручкина

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