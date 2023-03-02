В Сочи задержали ночного дрифтера за опасное вождение

Жителя Сочи, устраивавшего дрифт-заезды на улицах города, задержали за опасное вождение. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Нарушителя удалось выявить благодаря записи с камер видеонаблюдения. В ведомстве отметили, что мужчина, находясь за рулем Mercedes, допустил выезд на встречную полосу и повредил дорожную разметку на одной из улиц города.

Нарушителем оказался 24-летний сочинец. Его доставили в отдел полиции для принятия процессуального решения. В полиции утонили, что мужчина совершил административное правонарушение по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд на полосу, предназначенную для встречного движения). По факту повреждения дорожной разметки составлено два материала.

Анастасия Донскова

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