В Югре запустят производство полимерных центраторов для строительства нефтегазовых скважин

В Когалыме до конца 2023 года планируется запуск производства полимерных центраторов, используемых в строительстве нефтегазовых скважин. Проект реализует ООО «Максима Дриллинг», которому Фонд развития Югры предоставил льготный заем в размере 45 млн руб. на один год под 1% годовых. В пресс-службе Фонда рассказали, что деньги пойдут на пополнение оборотных средств для масштабирования данного проекта.

Общий бюджет проекта составит 99 млн руб. В результате будет создано 30 рабочих мест, а бюджетный эффект после выхода на проектную мощность составит более 250 млн руб.

Выпуск полимерной продукции, в том числе и для обеспечения импортозамещения товаров, будет осуществляться полностью из отечественных компонентов.

За прошедший год п Фонд развития профинансировал реализацию 13 проектов в сфере промышленности и туризма на сумму 870 млн руб.

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