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Коммерсантъ FM
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Volkswagen готовит семейство электромобилей ID.2

Компания Volkswagen готовит семейство компактных электромобилей ID.2, сообщает Autocar.

По данным издания, базовый хэтчбек получит ряд модификаций, отличающихся типом привода, мощностью силовой установки, оформлением кузова и салона. Подтверждено создание «внедорожной» версии ID.2X и «заряженного» варианта ID.2R, который станет конкурентом для Abarth 500e и перспективного Alpine R5.

Напомним, ранее Volkswagen анонсировал «заряженную» версию электроминивэна ID. Buzz, а также новый электромобиль ID.7, который также получит спортивное исполнение GTX.

Максим Вершинин

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