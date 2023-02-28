Юрий Бурлачко рассказал на Совете законодателей РФ о мерах поддержки в сфере детского отдыха

27 февраля состоялось заседание президиума Совета законодателей РФ, в котором принимал участие спикер Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко. В число тем, которые обсуждали на мероприятии, вошли отдых и оздоровление детей участников специальной военной операции и ребят из новых регионов страны.

Председатель кубанского парламента рассказал участникам заседания, что власти Кубани уделяют большое внимание отдыху и оздоровлению детей, а также сохранению соответствующей инфраструктуры.

«Первостепенная задача — это принятие действенных мер государственной поддержки таких организаций в целях недопущения их банкротства, ликвидации, перепрофилирования и, как следствие, потери отрасли в целом. При этом одной из ключевых задач являются сохранение и модернизация объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха и оздоровления детей»,— подчеркнул Юрий Бурлачко.

Он также напомнил, что для стимулирования развития отрасли депутаты ЗСК снизили на Кубани ставку налога на имущество с 2,2 до 0,1%, а также предоставили субсидии на возмещение затрат по текущему и капитальному ремонту объектов недвижимости. Однако, отметил спикер краевого парламента, существующих мер недостаточно, чтобы сохранить инфраструктуру организаций детского отдыха, поэтому нужна поддержка со стороны как регионального, так и федерального бюджета.

Перед заседанием президиума Совета законодателей кубанский парламент представил свои предложения для поддержки отрасли и сохранения инфраструктуры. Среди них — передача полномочий организации отдыха детей в совместное ведение федеральных и региональных властей с выделением федерального финансирования, а также включение отдельного направления «Отдых и оздоровление детей» в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».

Леонид Ломакин

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