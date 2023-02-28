В Новороссийске 1 марта проверят системы оповещения населения

В Новороссийске 1 марта пройдет проверка сирен и систем оповещения. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Проверку проведут с включением сирен и сирено-речевых установок с 10:40. При этом перехват телерадиотрансляций проведут с 10:43. Сигнал является предупреждением «Внимание всем!», которое подается перед передачей экстренных сообщений.

В мэрии отметили, что по сигналу населению необходимо включить телевизоры и радиоприемники на любой из 10 общероссийских общедоступных телевизионных каналов первого мультиплекса РТРС-1 (Первый канал, Россия-1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия-К, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВ Центр, «Радио России») и прослушать экстренное сообщение.

Анастасия Донскова

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