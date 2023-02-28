Туапсинский морской торговый порт проведет реконструкцию акватории за 67 млн рублей

Туапсинский морской торговый порт ищет исполнителя реконструкции акватории порта и разворотного круга стоимостью 66,9 млн руб. Сведения об этом содержатся на портале ЕИС в сфере закупок.

Проектом предусмотрены реконструкция акватории, разворотного круга в акватории порта, причалов №9 и №10. Порт ищет подрядчика для выполнения второго этапа работ, окончание которого запланировано на конец августа 2023 года.

Прием заявок осуществляется до 10 марта. Проведение аукциона назначено на 31 марта текущего года.

Анастасия Донскова

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