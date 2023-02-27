Жителя Туапсе будут судить за убийство бывшей сожительницы и покушение на убийство ее знакомого

Расследование уголовного дела в отношении жителя Туапсе, подозреваемого в убийстве женщины и покушении на убийство ее знакомого, завершено и направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

По версии следствия, 1 ноября 2022 года жительница города находилась со своим знакомым у себя в квартире. Вечером они вышли на улицу и встретили там 42-летнего бывшего сожителя женщины, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина попытался поговорить с женщиной, намереваясь возобновить отношения. На почве ревности он ударил бывшую сожительницу ножом в шею. Она скончалась на месте. После этого мужчина попытался ударить ножом ее знакомого, но тот смог убежать и обратиться за медицинской помощью.

После произошедшего мужчина сбежал с места происшествия. Чтобы избежать уголовной ответственности, он причинил себе незначительное ножевое ранение, но был госпитализирован и находился под охраной. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. После лечения его заключили под стражу, действие которой продлили на время рассмотрения дела судом.

Татьяна Ручкина

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