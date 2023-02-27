Компания Chery анонсировал гибридный кроссовер для России — бензо-электрическую версию получит Tiggo 8 Pro е+.

Технические характеристики модели не раскрываются, но известно, что гибридная модель будет иметь три двигателя. Бензиновый двигатель внутреннего сгорания будет дополнен двумя электромоторами, а сочетаться силовая установка станет с трансмиссией DHT.

Сроки начала продаж Chery Tiggo 8 Pro у+ не называются. Напомним, ранее стало известно, что кроме гибридного кроссовера в 2023 году на российский рынок также выйдет станет седан D-класса, который сама марка описывает как «флагманскую модель рынка Китая».

Максим Вершинин

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