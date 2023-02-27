В Крыму не будут взимать плату за благоустройство пляжей в 2023 году

В Крыму не будут взимать плату за благоустройство пляжных территорий в 2023 году в связи с возможным сложным прохождением курортного сезона. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.

При этом господин Аксенов отметил, что все договоры благоустройства пляжей и другие соглашения сохранятся на прежних условиях до 1 марта 2024 года.

«При этом существующий уровень сервисного обслуживания отдыхающих сохранится на высоком уровне. Договоры с недобросовестными пользователями пляжей, не предоставляющими необходимые условия для комфортного пляжного отдыха, должны быть расторгнуты»,— говорится в сообщении.

За июнь—август 2022 года в республике отдохнули более 4,2 млн туристов, что на 19% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Общий объем финансирования туротрасли региона превысил 600 млн руб.

Анастасия Донскова

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