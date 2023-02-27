В Свердловской области за дискредитацию российской армии осудили 124 человека

За 2022 год суды Свердловской области оштрафовали 124 человек за дискредитацию ВС РФ, заявил на пресс-конференции председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев. Он отметил, что другие виды наказания по ст. 20.3.3 КоАП не предусмотрены. Делами, связанными с проведением специальной военной операции на Украине, свердловские суды «завалены не были», подчеркнул господин Дмитриев.

Норма о дискредитации ВС РФ (ст.20.3.3 КоАП РФ) вступила в силу 4 марта. Максимальный штраф физлицам по ней составляет 50 тыс. руб.

Всего за год районные и городские суды, а также мировые судьи региона рассмотрели более 1,37 млн дел. Еще 32 тыс. дел поступило в областной суд. Из них более 1 млн дел связаны с гражданскими исками.

Также было рассмотрено порядка 27 тыс. административных дел. 154 тыс. лиц были привлечены к административной ответственности. Самая высокая нагрузка пришлась на мировых судей Нижнего Тагила, которые каждый месяц в среднем рассматривали более 900 дел.

Судами было завершено более 25 тыс. уголовных дел. Владимир Дмитриев подчеркнул, что треть уголовных дел касались краж. Также часто возбуждались дела за нарушение правил эксплуатации транспортных средств и незаконный оборот наркотиков. Около половины преступлений совершалась лицами, имеющими непогашенную или неснятую судимость.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте