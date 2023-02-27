Гурманские будни

Азия идет к нам

Экзотический сет «Современная Азия 2.0» — авторский взгляд шеф-повара ресторана Koji Василия Зайцева. Гостей ждет эклектичная еда и увлекательная история этих блюд, которую слаженно и по очереди рассказывают то сам шеф, то официанты, то бар-менеджер. Беседа увлекает вас не просто в путешествие, но и в некое медитативное состояние, которому на минус первом этаже Koji (именно там сервируют сет) способствуют полумрак и негромкая цикличная инди-музыка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бар-менеджер Артур Мирасов и шеф-повар Василий Зайцев ресторана Koji.

Бар-менеджер Артур Мирасов и шеф-повар Василий Зайцев ресторана Koji.



Василий Зайцев более 20 лет в профессии и проехал земной шар от Китая до Латинской Америки, бережно собирая блюда и рецепты. Через призму этого опыта он пропустил знакомые московским гастроэнтузиастам продукты, дав им новый шанс за счет инновационной обработки и формы.

Уличная еда и деликатесные продукты, которые Зайцев «поженил» в новом сете, покажутся еще лучше, если добавить к ним авторское коктейльное сопровождение от бар-менеджера Артура Мирасова. Напитки сопутствуют еде, не перетягивая одеяло на себя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Экзотический сет «Современная Азия 2.0» в ресторане Koji. Рол с икрой морского ежа. Экзотический сет «Современная Азия 2.0» в ресторане Koji. Спринг-ролл. Следующая фотография 1 / 2 Экзотический сет «Современная Азия 2.0» в ресторане Koji. Рол с икрой морского ежа. Экзотический сет «Современная Азия 2.0» в ресторане Koji. Спринг-ролл.

Первая закуска из трех — фантазия на тему «Какими бы могли быть современные суши». Это икра ежа, фуагра, завернутая в японский омлет, к ним рекомендуется рюмка прохладного премиального саке, которое обладает приятным цветочным послевкусием.

«Шумай» (китайские пельмени) с креветкой и пшеничной лепешкой «тако» — это дань кантонской и мексиканской кухне, но от традиционных блюд тут остались, пожалуй, лишь названия. Креветка завернута в шпинат вместо теста, и выложена на пшеничную лепешку, приготовленную с добавлением жира вагю. Лепешку следует свернуть и съесть как блюдо мексиканской кухни «тако».

Одно из самых популярных блюд азиатской кухни — хрустящий спринг-ролл начинен премиальной говядиной вагю и подается с осетровой икрой, в пару к нему — освежающий и питкий коктейль на водорослях комбу и текиле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Экзотический сет «Современная Азия 2.0» в ресторане Koji. Десерт Nama tiramisu. Экзотический сет «Современная Азия 2.0» в ресторане Koji. Мороженое из зеленого чая. Экзотический сет «Современная Азия 2.0» в ресторане Koji. Коктейль. Следующая фотография 1 / 3 Экзотический сет «Современная Азия 2.0» в ресторане Koji. Десерт Nama tiramisu. Экзотический сет «Современная Азия 2.0» в ресторане Koji. Мороженое из зеленого чая. Экзотический сет «Современная Азия 2.0» в ресторане Koji. Коктейль.

После трех закусок идут горячие блюда в стиле серф-энд-торф (когда в одном блюде уживаются и морепродукты, и мясо). Например, окуня готовят на пару, посыпают куриной кожей и выкладывают на подушку из топинамбура. Неожиданное и чуть островатое блюдо — два куриных крылышка, фаршированных крабом — вдохновлено японским блюдом «икамеси» (кальмар, начиненный рисом), подается с соусом из черного перца, с коктейлем из аниса и осветленной колы.

В финале вас ждут два небольших десерта: нежное мороженое из зеленого чая, которое предложат вместе с желе из кукурузного ликера с хрустящим печеньем из чернил каракатицы и, неожиданно, красной икрой, а также десерт «намос шоколад» (дословно «живой шоколад») — тягучая шоколадная конфета с добавлением амаретто и слоя черной икры.

Сет можно попробовать 1, 2, 8 и 9 марта с 18:00 до 22:00. Калашный переулок, дом 9

Постные меню в ресторанах Москвы

Постное меню от француза Давида Эммерле — шеф-повара мишленовского ресторана Grand Cru — определенно пропустить нельзя. Давид виртуозно работает с овощами, играя с их консистенциями и текстурами. В этом году он предлагает попробовать стейк-мильфей из баклажана с кондиментом из свежих и вяленых томатов, баклажановой икрой и базиликом в темпуре, запеченные шляпки шампиньонов с начинкой из цветной капусты и грибного дюкселя (мелко нарезанные грибы) в соусе из топинамбура, «кашу» из картофельного «жемчуга» на молоке из сельдерея с черным трюфелем, кокосовую панакоту с сорбетом из киви и ананасом конфи, а так же брауни с фундуком и веганским шоколадным ганашем с вишней и мороженым из гречки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Постное меню в ресторане Grand Cru. «Каша» из картофельного жемчуга на молоке из сельдерея с чёрным трюфелем. Постное меню в ресторане Grand Cru. Брауни с фундуком с веганским шоколадным ганашем с вишней и мороженым из гречки. Постное меню в ресторане Grand Cru. Запечённые шляпки шампиньонов с начинкой из цветной капусты и грибного дюкселя в соусе из топинамбура. Постное меню в ресторане Grand Cru. Кокосовая паннакотта с сорбетом из киви и ананасом конфи. Постное меню в ресторане Grand Cru. Стейк-мильфей из баклажана с кондиментом из свежих и вяленых томатов, баклажановой икрой и базиликом в темпуре. Следующая фотография 1 / 5 Постное меню в ресторане Grand Cru. «Каша» из картофельного жемчуга на молоке из сельдерея с чёрным трюфелем. Постное меню в ресторане Grand Cru. Брауни с фундуком с веганским шоколадным ганашем с вишней и мороженым из гречки. Постное меню в ресторане Grand Cru. Запечённые шляпки шампиньонов с начинкой из цветной капусты и грибного дюкселя в соусе из топинамбура. Постное меню в ресторане Grand Cru. Кокосовая паннакотта с сорбетом из киви и ананасом конфи. Постное меню в ресторане Grand Cru. Стейк-мильфей из баклажана с кондиментом из свежих и вяленых томатов, баклажановой икрой и базиликом в темпуре.

Малая Бронная улица, дом 22, строение 2 Ежедневно, с 13:00 до 00:00

Ресторан итальянской кухни Focacceria предлагает вариации на темы европейских постных блюд, приготовленные шеф-поваром Дмитрием Булдыгиным. Например, салат из спаржи и романо — вегетарианская версия салата «Цезарь», то есть зеленый салат с вегетарианским соусом «Цезарь», в основе которого — листья салата романо. Самый популярный овощ юга Италии — баклажан — в виде классического хумуса с нутом подается с маринованным в бальзамическом уксусе перцем рамиро, чуть припущенные тыкву и нут тут предложат с зеленым соусом карри, хрустящий картофель — с авокадо и постным домашним майонезом, стейки из маринованного тофу в панировке — с густым соусом из лесных грибов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постное меню в ресторане итальянской кухни Focacceria.

Постное меню в ресторане итальянской кухни Focacceria.



Малая Бронная улица, дом 26/1 Ежедневно, с 10:00 до 13:00

Ольга Карпова