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Коммерсантъ FM
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«Денер-кебабы настолько хороши, что за ними можно приезжать специально»

Дарья Цивина — о фирменном блюде 036 Kebab

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о берлинском бистро в московском Китай-городе.

Фото: O36 Kebab

Фото: O36 Kebab

Берлинское бистро 036 Kebab открылся в кластере, образованном ресторатором Никитой Фомкиным на Китай-городе, по соседству с «Сюром» и «Чифанькой». Идейным вдохновителем и совладельцем проекта стал Филипп Устинов, полтора года назад вернувшийся в Россию из Берлина, где занимался масштабным проектом Dark Kitchen.

Отличное понимание эстетики берлинского стрит-фуда в сочетании с точно выбранной московской локацией принесло отличный результат. Денер-кебабы в новом бистро настолько хороши, что за ними можно приезжать специально. Секрет успеха кроется в пышной лепешке диаметром 36 см, давшей название проекту. Лепешка эта была изобретена в 1970-е годы турецкими эмигрантами в Берлине и отлично сочетается с начинкой из курицы с зеленым салатом, жареным баклажаном, свежими помидорами, огурцом, краснокочанной капустой, пряными специями и соусом, а также с фалафелем или жареным халуми. Стоит любой из трех денеров 450 руб.

Кроме них, в меню есть еще хумус, чечевичный суп и овощной салат, а в скором времени появятся еще и знаменитая берлинская карри-сосиска, и не менее знаменитый берлинский шницель. Но и не дожидаясь их премьеры, на Китай-город теперь так и хочется заехать за увесистым горячим денером, истекающим соусом, чтобы съесть его среди б/у-шной мебели и граффити, или взять денер на вынос и жевать на ходу, любуясь самыми атмосферными переулками заснеженной Москвы.

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