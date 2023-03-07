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Коммерсантъ FM
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Марина и Екатерина

Социальный бизнес-парк «Улей»

Сегодня Марина Давыдова — соучредитель и соруководитель социального бизнес-парка «Улей» и одноименного семейного центра. Клиенты семейного центра — семьи с детьми, а социального бизнес-парка — предприниматели в сфере семьи и детства, сотрудничающие в одной локации и не конкурирующие друг с другом.

Марина Давыдова

Марина Давыдова

Марина Давыдова

Приводя ребенка в семейный центр, мама может получить сразу несколько услуг: здесь есть не только мини-сад, но и кружки, и логопед, и другие специалисты, оказывающие услуги в сфере образования, медицины и досуга. Сейчас в центре, который посещают более 300 семей с детьми ежемесячно, работают более 50 специалистов из разных областей. Таким образом, предприниматели, работающие в сфере семьи и детства, находятся в окружении единомышленников, с прозрачными условиями аренды и пониманием перспектив своего роста и развития. Однако нынешний успех пришел не сразу: первые шаги были во многом интуитивными.

По образованию Марина Давыдова — учитель математики и физики, однако, решительно отказавшись от карьеры профессионального педагога, она поняла, что хочет большего. В ноябре 2015 года, объединившись с Екатериной Кузнецовой, она решила создавать свой «Улей». В августе 2016 года социальный бизнес-парк и семейный центр начали работу.

Екатерина Кузнецова

Екатерина Кузнецова

Екатерина Кузнецова

«На первых порах, когда открывала маленький детский клуб у дома, конечно, были ошибки. Например, неправильно выбранное место расположения и не проведенное тестирование спроса привели к закрытию уютного детского клуба, который открывался с такой любовью,— рассказывает Марина Давыдова.— Постепенно пришел и опыт, и понимание того, как нужно работать. В том числе с властью. Еще семь лет назад очень сложно было найти экспертов, информацию в интернете, налоговая и администрация были более закрытыми — казалось, что в профильное министерство вообще не попасть. Сейчас все открыто, прозрачно и понятно. Есть диалог».

«Социальное предпринимательство — это особый сегмент, требующий индивидуального подхода. Сегодня такие предприниматели могут получить гранты и субсидии на развитие бизнеса, воспользоваться образовательными и консультационными услугами. Благодаря этим мерам поддержки Московская область уже третий год подряд является лидером по числу соцпредприятий. По данным 2022 года, число предпринимателей в социальной сфере превышает 800 человек»,— комментирует Екатерина Зиновьева.

К слову, Московская область является одним из четырех регионов России, которые стали участниками эксперимента по внедрению специального режима автоматизированной системы упрощенного налогообложения, запущенного в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». С момента введения упрощенного налогового режима к нему подключилось более 2,5 тыс. компаний Подмосковья.

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