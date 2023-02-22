Суд рассмотрит дело криминального авторитета Шишкана в закрытом режиме

Второй Западный окружной военный суд рассмотрит дело криминального авторитета Олега Медведева, известного также как Шишкан (ранее носил фамилию Шишканов) в закрытом для прессы и общественности режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

О разбирательстве дела в закрытом судебном заседании ходатайствовала сторона обвинения. При этом в рассмотрении дела будут участвовать присяжные заседатели. Олег Медведев с решением суда не согласился и заявил о намерении обжаловать его.

Олег Медведев и еще 18 фигурантов дела обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых убийства, вымогательства, а также незаконное хранение огнестрельного оружия. Одним из наиболее жестоких преступлений, которое инкриминируют Олегу Медведеву, стало убийство генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское», депутата органа местного самоуправления Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи.

В январе Верховный суд РФ по требованию Генпрокуратуры передал уголовное дело для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд. Преступления, в которых обвиняют Олега Медведева и его соучастников, по подсудности относились к Мособлсуду. Однако суд решил, что, учитывая связи криминального авторитета в правоохранительных органах, обеспечить вынесение беспристрастного судебного решения в регионе не получится. Адвокат подсудимого Елена Сенина считает, что уголовное дело «не рискнули отдать в Мособлсуд, опасаясь оправдания».

Подробнее — в материале «Ъ» «Раменских отдали военным».

Милена Костерева