Лицензия на обработку протоколов об административных правонарушениях обойдется бюджету Перми в 7,6 млн рублей

Комитет Пермской городской думы по экономическому развитию одобрил проект решения об установлении расходных обязательств на финансовое обеспечение полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях и организации деятельности административных комиссий. Как сообщила на заседании комитета и. о. начальника департамента транспорта Перми Анастасия Иконникова, на приобретение лицензионной программы по обработке протоколов в 2023 году необходимо заложить в бюджете Перми 5,5 млн руб. и еще 2,1 млн руб. в следующем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Приобретение такой программы позволит существенно увеличить количество составления протоколов. Автоматизированная система позволяет вести подготовку и оперативное формирование информации. Эта система будет использована в интересах нескольких ведомств: в сфере благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, управления экологии и транспорта. Как пояснили в мэрии, в прошлом году количество наложенных штрафов составило 26,5 млн руб. Из них взыскано лишь 11,4 млн руб., или 43% от объема наложенных штрафов. Автоматизированная система позволит увеличить количество взысканных штрафов. В мэрии Перми привели в пример опыт других городов, где уже используется эта программа и собираемость штрафов увеличивается. Так, взыскиваемость штрафов в Тюмени после внедрения системы выросла до 80%, в Уфе — до 86%, в Екатеринбурге — до 75%.