На Кубани за сутки выявили 147 случаев COVID-19

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 147 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В Краснодаре выявили 79 случаев, в Сочи — 17, в Кавказском районе — семь, в Новопокровском — пять. По четыре заболевших обнаружили в Новороссийске, Белоглинском, Ейском и Северском районах, три — в Тбилисском районе, по два — в Армавире, Гулькевичском, Красноармейском, Староминском районах. Еще по одному случаю зарегистрировали в Геленджике, Апшеронском, Белореченском, Калининском, Крыловском, Курганинском, Ленинградском, Мостовском, Приморско-Ахтарском, Темрюкском, Тимашевском и Усть-Лабинском районах.

На амбулаторном лечении с коронавирусом находится 1232 человека, в стационарах — 233 пациента. Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 348 315 случаев COVID-19. Из них с выздоровлением выписали 335 699 человек, скончались — 11 151 пациент.

Татьяна Ручкина

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