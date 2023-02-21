В порту Туапсе и по району Феодосия — Анапа объявили штормовое предупреждение по ветру

В порту Туапсе и по району Феодосия — Анапа объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Прогнозируется, что 21 февраля и ночью 22 февраля в порту Туапсе будет сильный тягун, в открытой части порта зыбь от юго-запада. Высота волн может достигать 4–4,5 м.

Еще одно штормовое предупреждение объявлено в связи с ветром до 23–28 м/с по району Феодосия — Анапа и югу Керченского пролива. Высота волн будет достигать 30–40 дм.

Татьяна Ручкина

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