В Сочи главу городской службы подозревают в получении зарплаты вместо фиктивных работников

В Сочи главу муниципальной бюджетной организации подозревают в получении зарплаты за фиктивных работников. Об этом сообщила пресс-служба полиции курорта.

По данным следствия, 62-летний сочинец, будучи главой городской службы, оформил на работу дочь и своего зятя. Работники были трудоустроены документально, фактически служебных обязанностей не исполняли. Тем не менее глава организации получал вместо них заработную плату. Как сообщают правоохранительные органы курорта, в общей сложности злоумышленник получил более 6 млн руб. Деньгами распорядился по своему усмотрению.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время материалы дела с обвинительным заключением направлены в Адлерский районный суд Сочи.

Анастасия Донскова

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