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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 45 лет ректору Высшей школы экономики Никите Анисимову.

Ректор ВШЭ Никита Анисимов

Ректор ВШЭ Никита Анисимов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Ректор ВШЭ Никита Анисимов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Его поздравляет министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников:

— Уважаемый Никита Юрьевич! Поздравляю Вас с Днем рождения! За годы работы в ведущих вузах страны Вы приобрели большой профессиональный опыт, получили признание среди коллег и всего научного сообщества. Под Вашим руководством Высшая школа экономики наращивает свой потенциал, динамично развивается и конкурирует с ведущими университетами мира. Уверен, «Вышка» продолжит играть важную роль в формировании экономической повестки, а Ваши выпускники, как и раньше, будут уверенно решать задачи, стоящие перед нашей страной. Желаю Вам крепкого здоровья, вдохновения и новых достижений.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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