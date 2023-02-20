Сегодня исполняется 45 лет ректору Высшей школы экономики Никите Анисимову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ректор ВШЭ Никита Анисимов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Ректор ВШЭ Никита Анисимов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Его поздравляет министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников:

— Уважаемый Никита Юрьевич! Поздравляю Вас с Днем рождения! За годы работы в ведущих вузах страны Вы приобрели большой профессиональный опыт, получили признание среди коллег и всего научного сообщества. Под Вашим руководством Высшая школа экономики наращивает свой потенциал, динамично развивается и конкурирует с ведущими университетами мира. Уверен, «Вышка» продолжит играть важную роль в формировании экономической повестки, а Ваши выпускники, как и раньше, будут уверенно решать задачи, стоящие перед нашей страной. Желаю Вам крепкого здоровья, вдохновения и новых достижений.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»