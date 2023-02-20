В Туапсинском районе ограничили проезд для грузовиков длиной более 11 метров

В Туапсинском районе, где из-за схода грунта разрушилась часть дороги, ограничили проезд грузового транспорта, длина которого превышает 11 м. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.

Движение для грузовиков ограничено с 12 часов 20 февраля. Запрет на проезд ввели из-за вероятности дальнейшего обрушения дороги на 70-м км трассы Джубга — Сочи, в районе поселка Дедеркой. На месте дежурят сотрудники ДПС.

Участок трассы длиной около 20 м обрушился в Шепсинском поселении со стороны Сочи. На месте организовали реверсивное движение.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram