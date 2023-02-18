За сутки коронавирусом на Кубани заболели 235 человек

В Краснодарском крае выявлено 235 случаев заражения коронавирусом. Среди лидеров по заболеваемости: Краснодар (103 случая), Абинский район (13 случаев), Сочи (12), по 11 заболевших в Новороссийске и Каневском районе. Сутками ранее был подтвержден 231 случай COVID-19.

С начала пандемии в учреждения здравоохранения с подозрением на коронавирус обратились 1 084 804 жителя. Диагноз COVID-19 подтвердился у 347 902 человек. Выздоровели 335 354 пациента (156 за сутки). 11 151 человека спасти не удалось (за минувшие сутки ни одного случая).

Сейчас на амбулаторном лечении находится 1191 пациент, в больницах — 206.

Андрей Ульченко

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