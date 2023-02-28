Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Чем пахнет синева

Аромат Porsche Design Pure 22

«Синий час» — blue hour — так называют сумерки, короткий промежуток времени до восхода или после заката солнца. Романтики из Porsche Design решили передать аромат этого краткого момента, времени между днем и ночью, когда противоположности стираются и возможно все.

Флакон от Porsche Design изготовлен из высококачественного стекла и легкого металла, его рассеянный темно-синий цвет тоже переносит в магическую атмосферу «синего часа». Специальный зажим фиксирует механизм распыления и предохраняет парфюмированную воду от проливания

Флакон от Porsche Design изготовлен из высококачественного стекла и легкого металла, его рассеянный темно-синий цвет тоже переносит в магическую атмосферу «синего часа». Специальный зажим фиксирует механизм распыления и предохраняет парфюмированную воду от проливания

Флакон от Porsche Design изготовлен из высококачественного стекла и легкого металла, его рассеянный темно-синий цвет тоже переносит в магическую атмосферу «синего часа». Специальный зажим фиксирует механизм распыления и предохраняет парфюмированную воду от проливания

Для создания Pure 22 пригласили парфюмера Майю Лерноут, которая пыталась понять, какой аромат у синего цвета. С ее точки зрения, он пахнет свежо и пряно сочетанием кардамона, перца и мандарина. Магия «синего часа» отражается через ароматический аккорд гибрида лаванды, лавандина и киприола и приобретает завораживающую широту благодаря морским ноткам. Древесно-бальзамический шлейф пачули, кедра и ладанника в базе добавляет аромату чувственности.

Наташа Афанасьева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...