Чем пахнет синева

«Синий час» — blue hour — так называют сумерки, короткий промежуток времени до восхода или после заката солнца. Романтики из Porsche Design решили передать аромат этого краткого момента, времени между днем и ночью, когда противоположности стираются и возможно все.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Флакон от Porsche Design изготовлен из высококачественного стекла и легкого металла, его рассеянный темно-синий цвет тоже переносит в магическую атмосферу «синего часа». Специальный зажим фиксирует механизм распыления и предохраняет парфюмированную воду от проливания

Флакон от Porsche Design изготовлен из высококачественного стекла и легкого металла, его рассеянный темно-синий цвет тоже переносит в магическую атмосферу «синего часа». Специальный зажим фиксирует механизм распыления и предохраняет парфюмированную воду от проливания



Для создания Pure 22 пригласили парфюмера Майю Лерноут, которая пыталась понять, какой аромат у синего цвета. С ее точки зрения, он пахнет свежо и пряно сочетанием кардамона, перца и мандарина. Магия «синего часа» отражается через ароматический аккорд гибрида лаванды, лавандина и киприола и приобретает завораживающую широту благодаря морским ноткам. Древесно-бальзамический шлейф пачули, кедра и ладанника в базе добавляет аромату чувственности.

Наташа Афанасьева