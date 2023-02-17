Годовая выручка краснодарской «дочки» КАМАЗа упала вдвое

Выручка ЗАО «Краснодарский автоцентр КАМАЗ» по итогам 2022 года сократилась на 48,7% и составила 2,45 млрд руб., следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс».

В 2021 году оборот достигал 4,78 млрд руб. Чистая прибыль общества в 2022 году также увеличилась вдвое и достигла 102,95 млн руб.

ЗАО «Краснодарский автоцентр КАМАЗ» образовано в апреле 1979 года в станице Динской.

В настоящее время общество является дочерним предприятием ПАО «КАМАЗ» и официальным дилером с полномочиями по продаже автотехники и спецтехники КАМАЗ, запчастей, а также автобусов НЕФАЗ. Кроме того, автоцентр является крупным сервисным центром «КАМАЗ».

Наталья Решетняк

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