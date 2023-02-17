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Коммерсантъ FM
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«Можно было найти на выставке и вовсе уникальные вещи»

Анна Минакова — о Gem & Jewellery Exchange 2023

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает об экспонатах и тенденциях, которые были представлены на выставке камней и минералов.

Фото: gjx.rocks

Фото: gjx.rocks

В начале февраля в Тусоне, что в Аризоне, прошла одна из главных в мире выставка камней и минералов. Вернее, их тут проходило сразу пять одновременно, но я расскажу о самой интересной для понимания тенденций — Gem & Jewellery Exchange.

Экспонирование тут примечательно отсутствием изысков и дизайна стендов. Вот, скажем, почившая выставка Baselworld — на ней сразу видно, где крупный бренд-«монстр»: у него огромный стенд в самом заметном месте, в обустройство которого вложены десятки и сотни тысяч долларов. В Тусоне же стенды одинаковые.

Что же до тенденций, то удивило количество африканских турмалинов параиба. Их очень много, в отличие от бразильских. Тем ценнее стенд Noor Gems с великолепной подборкой бразильской параибы.

Много и рубеллитов, но хороших — преступно мало. Сейчас большинство рубеллитов из Африки, и их облучают, чтобы изменить цвет. А бразильские, необлученные, все с включениями. Правда, чистые и необлученные на выставке тоже были — очень редкие образцы из Нигерии.

Можно было найти на выставке и вовсе уникальные вещи, а потому среди покупателей были не только частные коллекционеры, ювелиры и дилеры, но и представители Смитсоновского института. Они, например, на глазах моего коллеги купили очень редкий природный голубой топаз с эффектом, напоминающим кошачий глаз, но еще более редким. Настолько редким, что даже официального названия у него нет. Неслучайно институт решил его приобрести.

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