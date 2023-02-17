Эксперт: увеличение грантов начинающим фермерам защитит их стартапы от нестабильности

Увеличение правительственных грантов начинающим фермерам защитит их стартапы от ценовой нестабильности и даст толчок появлению в регионе новых хозяйств. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал полномочный представитель главы администрации Краснодарского края по взаимодействию с крестьянско-фермерскими хозяйствами Вячеслав Легкодух.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: priazovka.ru Фото: priazovka.ru

В четверг на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин утвердил повышение максимальных размеров грантов для АПК, потребовав не сокращать число их получателей. Для этого объем программы поддержки фермерства и кооперации увеличен на 2023 год с 12 млрд до 14 млрд руб. Размеры гранта «Агростартап» увеличены до 8 млн руб. для животноводов, работающих в сельхозкооперативах, до 7 млн руб.— для занятых в молочном и мясном скотоводстве, до 6 млн руб.— для членов кооперативов, выращивающих сельхозкультуры, и до 5 млн руб.— для аграриев, ведущих «другую работу». По мнению правительства РФ, это решение позволит наладить сбыт и переработку продукции, увеличить количество рабочих мест в сельской местности и расширить ассортимент продуктов питания для потребителей.

Вячеслав Легкодух является членом грантовой комиссии при краевом минсельхозе, распределяющей господдержку среди начинающих сельхозтоваропроизводителей. По его словам, данная мера является крайне востребованной. При подаче документов конкурс на один грант составляет до пяти человек, на этапе рассмотрения заявок конкурсной комиссии — до трех человек. Он отмечает, что заявку на участие в этой программе разрешено подавать без регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, и оформлять фермерство можно только при получении гранта. Это отличает «Агростартап» от ранее популярной программы «Начинающий фермер», делая его более популярным.

«В связи с нашим ценообразованием очень часто приходилось менять бизнес-планы в части расходов. Все сильно дорожает, и фермер, планируя изначально приобрести технику на определенную сумму, вынужден был покупать меньший объем. Фермеры давно просили Минсельхоз увеличить сумму гранта, и сработал механизм обратной связи. Я только приехал со съезда фермеров, и там все очень позитивно оценили тот факт, что меры господдержки увеличиваются»,— говорит Вячеслав Легкодух.

Он отмечает, что, по результатам его анализа, эффектом реализации программы является появление на Кубани новых хозяйств, при этом более половины из них приходят заниматься животноводством.

По информации минсельхоза Кубани, в текущем году в Краснодарском крае в рамках программы «Агростартап» предусмотрено предоставление 30,3 млн руб. грантов субъектам малого и среднего бизнеса, а также 13 млн руб. субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы. Кроме того, за счет краевого бюджета предусмотрено предоставление грантов на развитие материально-технической базы начинающим сельхозпотребкооперативам (55 млн руб.) и начинающим фермерам, закладывающим сады интенсивного типа (27 млн руб.).

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram