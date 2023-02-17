В Севастополе произошел пожар на списанном военном корабле

В Севастополе минувшей ночью произошел бытовой пожар на списанном противолодочном корабле. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

На месте работали противопожарная служба и силы МЧС. К настоящему времени возгорание ликвидировано, остается задымление.

«Информирую, чтобы ципсошники не попытались вывернуть это как свою перемогу», — написал Михаил Развожаев.

Сообщается, что пострадавших в результате происшествия нет. Предварительной причиной возгорания стала розетка, которая не выдержала нагрузку от бытового обогревателя.

Анастасия Донскова

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