Число жалоб о буллинге в свердловских школах за два года выросло на 40%

В 2022 году в адрес уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова поступило 78 обращений о буллинге в школах. Это почти на 40% превышает показатель 2020 года, когда аналогичных сообщений было 56, рассказал господин Мороков на пресс-конференции.

«Я бы не стал говорить, что проблема травли — это школьная проблема. Источники ее могут находиться во дворе, семье, другом подростковом сообществе. Начало возникает даже с безобидного разговора родителей о преподавателе на кухне, а потом дети несут эту, часто не самую добрую, информацию в школу, и там она расцветает»,— объяснил господин Мороков. По его словам, в регионе также нарастает тенденция по увеличению случаев травли в дошкольных учреждениях.

Ранее следователи начали проверку из-за инцидента в школе №33 Нижнего Тагила, где девушку-подростка в туалете избила одноклассница. До этого в местных СМИ появилось видео, где одна школьница ударила другую ногой в лицо за то, что та отказалась поцеловать ее кроссовок.

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