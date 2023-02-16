Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как меняется подход к производству люксовых марок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maserati Фото: Maserati

Марка Maserati объявила о том, что создаст целую программу по выпуску эксклюзивных суперкаров. То есть теперь, покупая машину марки, ты можешь сделать ее особенной не только, выбирая оттенок кузова, цвет кожи в салоне и вид строчки, которой она будет прошита. Теперь у автомобиля может быть совсем иная внешность: например, крылья, бампер, фары, радиаторная решетка. Таких особенных машин, построенных фактически вручную, как правило, выпускается несколько десятков, и риск оказаться рядом с такой же на парковке у супермаркета или собеса крайне мал.

Первым автомобилем программы будет Project 24, созданный на базе серийной модели Maserati MC20. У нее будет полностью новый углепластиковый кузов, разработанный специалистами Maserati Centro Stile. Колеса будут крепиться одной центральной гайкой. И придумано много чего еще, что обязано быть у трекового суперкара.

Надо сказать, что подобные программы за последние годы завели у себя практически все производители машин класса люкс. Марка Rolls-Royce построила пока всего два экземпляра Boat Tail — это эксклюзивный автомобиль, задняя часть которого оборудована для пикников, такой фудтрак, как сказали бы в Америке. Дюжину счастливых владельцев нашли Bentley Bacalar — существенно переделанной модели Continental GT.

Lamborghini пару лет назад представила Countach LPI 800-4 — машину ретростиля, базирующуюся на агрегатах современной модели. Нечто подобное есть у Ferrari, например, проект Daytona SP3. Даже Mercedes-Benz, у которого еще совсем недавно в линейке были вполне себе демократичные модели A- и B-Класса, теперь от них отказался и решил сосредоточиться исключительно на выпуске дорогих моделей, вершиной которых будут как раз те самые эксклюзивные проекты с заказными кузовами.

Вероятно, это правильно. Сегодня в Китае научились делать красивые и технически совершенные автомобили, которым не хватает только харизмы — пожалуй, единственного козыря, который остался у старожилов автомобильного мира.