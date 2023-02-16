Более 4 тыс. бутылок с нелегальным алкоголем изъяли в Кузбассе

В Кемеровской области изъяли крупную партию нелегальной алкогольной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Досмотрев складские помещения на территории областного центра, сотрудники кузбасских подразделений ФСБ, МВД и управления Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу обнаружили более 4,3 тыс. бутылок со спиртными напитками и 11 кег пива. Хранение спиртного, сообщили силовики, осуществлялось без фиксации в базе ЕГАИС. По материалам Росалкогольрегулирования решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

Как писал «Ъ-Сибирь», в январе на Алтае правоохранители изъяли 15 тыс. литров нелегального спиртного. В салоне автомобиля одного из злоумышленников оперативники обнаружили сотню десятилитровых канистр, наполненных спиртосодержащей жидкостью, у него дома — более 7,5 тыс. бутылок алкоголя с этикетками известных брендов, 452 пятилитровые бутылки и 140 канистр со спиртом. У поставщика суррогата стражи порядка нашли более 650 десятилитровых канистр со спиртом.

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Илья Николаев