Омский суд признал законной отсрочку по мобилизации сотрудникам ряда предприятий

В Омске Центральный районный суд отклонил исковое заявление прокурора города, который требовал признать незаконной отсрочку, предоставленную сотрудникам 14 предприятий в ходе частичной мобилизации. Решение было вынесено 15 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

«Отказано в удовлетворении административного иска»,– говорится в карточке дела на сайте суда.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», ответчиками по делу выступали мэрия Омска, призывные комиссии по мобилизации города и области, а также ФКУ «Военный комиссариат Омской области». Заинтересованными лицами – 12 компаний.

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Валерий Лавский