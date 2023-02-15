История в бумаге

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает об одной из самых известных галерей Лондона, историю которой рассказала в своей книге историк ювелирного искусства Беатрис Чадур-Сэмпсон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: tademagallery.com Фото: tademagallery.com

Tadema Gallery была основана в 1978 году Соней и Дэвидом Ньюэлл-Смитами в знаменитом лондонском Камден Пассаже в Ислингтоне. Для них это был интересный карьерный поворот: они были фотожурналистами, а потом решили заняться абстрактным искусством XX века и декоративным искусством XIX и XX веков. С 1982 года они также обратили внимание на ювелирные украшения, созданные художниками. Так в галерее появилась эклектичная коллекция драгоценностей от известных авторов эпохи возрождения, модерна, югендстиля, ар-деко и модернизма.

Галерея была легендарной, приобретали украшения в ней не только частные коллекционеры, но и такие институции, как Музей Виктории и Альберта. А теперь про галерею выпустили книгу, написала которую Беатрис Чадур-Сэмпсон, историк ювелирного искусства, автор и лектор. Соавтором стала Соня Ньюэлл-Смит, одна из двух основателей галереи. В книге представлено более 500 знаковых украшений из Tadema Gallery.

Как написала в своей рецензии для «Ювелирной истории сегодня» Клер Филиппс: «Галерея Tadema была настолько любимой и долгоиграющей достопримечательностью ювелирного мира Лондона и настолько уважаемым источником знаний, что казалась бессмертной. Хотя бизнес продолжает процветать в интернете под руководством Сони Ньюэлл-Смит, эта книга вновь делает осязаемой великолепную шкатулку с драгоценностями, которая была физическим присутствием магазина, а также отмечает жизненное партнерство и совместные усилия Сони и ее покойного мужа Дэвида. Их строгий подход изменил как общие представления, так и детальные знания о ювелирных изделиях десятилетий около 1900 года».

Продают ее в том числе и онлайн, 63 фунта 55 центов — цена для такой книги небольшая.